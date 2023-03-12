Okan Buruk’lu Galatasaray’dan Süper Lig rekoru

Süper Lig’in lideri Galatasaray, yaşadığımız deprem felaketinin ardından tam 34 gün sonra sahaya çıktı. Kasımpaşa’yı ağırlayan Sarı-Kırmızılılar, bundan önce 5 Şubat’ta Trabzonspor’la karşılaşmış ve rakibini Nef Stadı’nda 2- 1’le geçmişti. Ligden çekilen Gaziantep FK karşılaşmasını hükmen kazananCim Bom, üst üste 13. galibiyetini alarak, Beşiktaş’ın 1959- 1960 sezonundaki rekorunu egale etti. Lig tarihinin bu açıdan en iyisi olmak için Paşa karşısına çıkan Aslan, eski oyuncusu Selçuk İnan’ın hocalığını yaptığı rakibini devirerek de, bir ilki başardı.

Toplamda 17 maça çıktı

Üst üste 14. zaferini yaşayan Galatasaray, Beşiktaş’ın rekorunu tarihe gömdü. Resmi maçlara baktığımızda Okan Buruk’un öğrencileri, galibiyet serisini 17’ye çıkardı. Bu arada iç sahada Galatasaray, bu sezon evindeki 12. karşılaşmasına çıktı ve üst üste 8. galibiyetini elde etti. Aslan, bu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan topladı. Sarı-Kırmızılı ekip, sahasında rakiplerine 24 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Zaniolo, Galatasaray kariyerine müthiş başladı

Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Sarı Kırmızılı kariyerine müthiş başladı. Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında son anlarda sahne alan yıldız futbolcu, bir gol attı. İstanbulspor karşısında da ikinci 45’te sahaya çıkan Zaniolo, 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştı. İtalyan oyuncu, dün akşam ise ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Kasımpaşa karşısında ilk devrede üretkenlik konusunda problem yaşayan Galatasaray’ın kurtarıcısı 23 yaşındaki oyuncu oldu. 12 dakika sonra fileleri havalandıran Zaniolo, galibiyetin mimarı oldu.

Son olarak Roma forması ile 3 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde Ludogorets ağlarını havalandıran Zaniolo, 128 gün sonra gol sevinci yaşadı, Aslan’a şampiyonluk yolunda altın değerinde bir galibiyet hediye etti.

35 milyonu ödemeye hazırlar

Bu arada bonservisine 15 milyon Euro ödenen genç oyuncuyu ülkesinden Milan ve İnter de takip ediyor. İki takım da Zaniolo’nın 35 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. İtalyan süperstarın, yaz transfer sezonunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

Icardi bu kez boş geçti

Cim Bom’un, Fransız devi PSG’den kiraladığı Mauro İcardi, Kasımpaşa mücadelesi öncesi son oynanan Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Paşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkan İcardi, 41’de kornerden gelen topa ters kafayla vurdu ama kaleci Günay’ı geçemedi. 45+1’de Kerem’in pasında Arjantinli forvet, ceza sahasında bekletmeden vuruşunu yaptı ama top direğin üstünden auta çıktı.

Galatasaray’ın, PSG’den bonservisini almaya çalıştığı Arjantinli forvet bu kez skora katkı yapamadı ama performansıyla yine alkışları topladı.

İkinci devrede de hücumda istekli ve etkili olan İcardi, 4 maç sonra takımına gol katkısı veremeyerek 90’da yerini Gomis’e bıraktı. İcardi’nin bundan önce son 4 maçta 4 gol, 2 asistlik katkısı vardı. Tecrübeli oyuncunun ligde 13 mücadelede 9 golü ve 6 asisti bulunuyor.

Rashica’dan dördüncü asist

Juan Mata’nın ilk yarının başında sakatlanmasının ardından oyuna giren Milot Rashica, Zaniola’nın ikinci yarıda attığı golde asisti yapan isim oldu. Süper Lig’de 16. karşılaşmasına çıkan Rashica, böylece 1 golünün yanına 4. asistini ekledi.

Sergio Oliveira gücünü gösterdi

Aslan’ın orta sahasının kilit isimlerinden Sergio Oliveira, Kasımpaşa karşısında çok iyiydi. Oliveira, ilk devrede girdiği 11 ikili mücadelenin 9’unu kazandı. Portekizli futbolcu, toplamda ise 20 ikili mücadelenin 13’ünden galip ayrıldı.

Aslıhan Çil