Okan Buruk’tan Adana Demirspor maçı öncesi Mertens açıklaması

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Mertens’in dönüşü ve durumuna ilişkin görüşleri sorulan Okan Buruk, “Mertens, uzun bir süredir yoktu. Bu süreçte takım antrenmanları yapmadı ama bireysel, fiziksel çalışmalara devam etmişti. Bu bizim için bir avantajdı. Takımla da antrenmanlara başladı. Çarşamba günü yaptığımı oyunda yer aldı. Oradaki görüntüsü iyiydi. Bu iki günü de iyi geçirdi ve bugün sahada olacak. Kaç dakika giderse o kadar onu kullanmak istedik. O da oynamak istiyordu. Her oyuncu bizim için çok önemli. Tabii ki Dries, bizim için hem hücumda hem savunmada önemli bir oyuncu. Öndeki baskılarımızda önemli bir oyuncu. Onun eksikliğini bu anlamda zaman zaman hissettik. Diğer oyuncularımız da istekliler, iyi hazırlandılar. İnşallah hedeflediğimiz galibiyete ulaşırız” ifadelerini kullandı.

Bu sezon sıkça karşılaşılan aralar gibi milli aradan dönüş sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan başarılı çalıştırıcı, “Gidip gelen oyuncular, geç gelen oyuncular… Ama bu sefer Uruguaylı oyuncuların gitmemesi olumlu oldu. Sadece Sam biraz uzun bir yoldan geldi. Diğerleri Avrupa’da oynayan oyunculardı. Bu süreçte de bir tane hazırlık maçı oynadık. Süre almayan oyuncuları kullanmaya çalıştık ve bu anlamda da faydalı oldu. Buraya geldiğimiz stadı özlediğimizi fark ettik. Bu sene farklı. Sürekli aralar var. O aralardan dönmek, her takım için zor. Bundan sonra sadece bir BAY haftamız var. Ana hedefimiz kazanmak. Kazanmak için her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Bugün hedefimiz kazanmak. İyi bir takıma karşı da oynayacağız. Ofansif anlamda da güçlü bir takım. Seyircimizle birlikte kenetleneceğiz. Bugün stada gelirken biz onlara el sallıyorduk, onlar bize yumruklarını gösteriyorlardı. Ne kadar motive, hazır olduklarını gösteriyorlardı. Biz de bugün aynı tepkiyi sahada göstermeliyiz” dedi.