Okan Buruk’tan bir sürpriz! Florya’da şampiyonluk havası…

Florya yavaş yavaş şampiyonluk havasına girmeye başladı. Sarı Kırmızılı ekibin dün sabah saatlerinde yoğun yağmur yağışı altında yaptığı antrenman hem yüksek tempolu ve zorlayıcı hem de aynı oranda keyifli geçti. Futbolcular bir yandan teknik direktör Okan Buruk’un gözüne girip forma rekabetinde avantaj sağlamaya çalışırken, diğer taraftan birbirleriyle şakalaşarak tam bir aile ortamı yarattılar. Teknik ekip de bu durumdan çok memnun ve başta Okan Buruk olmak üzere antrenörlerin yüzü gülüyordu. Galatasaray’da artık tüm gözler yarın akşam Nef Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor sınavına çevrildi.

MASADA BİR SÜRPRİZ VAR

Taraftarla buluşmak için sabırsızlanan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki en kritik adımlardan birini atmaya hazırlanıyor. Okan Buruk’un ilk 11’de önemli bir değişiklik yapması ise beklenmiyor. Sağ bekte cezası biten Boey’nin dönüşü dışında başka bir hamle olmayacağı bildirildi. İleri uçtaki Icardi’yi yine Kerem, Mertens ve Rashica üçlüsü destekleyecek. Merkezde Torreira’nın yanında Oliveira yine bir adım önde olsa da o bölgede Midtsjö sürprizinin olup olmayacağı bugünkü idmanda netleşecek.

GÖZLER TRİBÜNDE OLACAK

Savunmada Abdülkerim -Nelsson tandeminden çok memnun olan Buruk, sol bekte de Kazımcan’ı kazanmanın sevincini yaşıyor. Sağ beke Boey’nin geçmesi ve kalede Muslera’yla birlikte Aslan yine ideal 11’iyle sahaya çıkıp, taraftarıyla birlikte şampiyonluk coşkusunu en üst seviyeye çıkarmak üzere geri sayımda.

NELSSON’A ÖZEL TEBRİK

2-0 kazanılan İstanbulspor maçında sahanın en iyilerinden biri olan Victor Nelsson’u, hocası Okan Buruk’un özel olarak kutladığı öğrenildi. Her geçen hafta formunu yükselten 24 yaşındaki stoper, Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı oyuncunun olası satışından en az 25 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi bekliyor.

BARIŞ ALPER KENDİNE GELDİ

Aslan’ın genç yeteneklerinden Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’la yeni kontrat imzaladıktan sonra form grafiğini yükseltti. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Barış, sonradan oyuna girdiği İstanbulspor maçında takımına getirdiği hareketletam not almayı başardı. Okan hoca, kalan haftalarda genç yeteneğe daha fazla şans vermeyi planlıyor.

İSTEYEN TESİSTE, İSTEYEN EVİNDE

Galatasaray’da Sivasspor maçının taktik provası bu akşam gerçekleşecek. “Rakiplerin ne yaptığına bakmadan, yolumuza kazanarak devam etmeliyiz” diyen Okan Buruk, tüm planlarını yine 3 puan hedefi üzerine yapıyor. Antrenmandan sonra ise kamp olmayacak. İsteyenler evlerine, ailelerinin yanına dönerken, isteyenler tesislerde kalıp maça konsantre olabilecek.



