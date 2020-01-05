Okan Buruk’tan flaş Arda Turan açıklaması: ‘Yeniliğe ihtiyacı var’

Süper Lig’de ikinci devrenin hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Fatih Terim’in Arda Turan hakkındaki açıklamalarına da yanıt verirken “Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı” dedi. İşte Okan Buruk’un açıklamalarından satır başları:
‘ARDA’YA BİRKAÇ GÜN İZİN VERDİK’
“Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı. Son dönemde o mevkide 4-5 oyuncumuz oldu. Arda’nın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Arda’ya alacağı her karara saygı duyacağımızı söyledim. Yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirttim. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda’nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecerek. Arda’nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun.”
TRANSFER SÖYLENTİLERİ…
Buruk, Beşiktaş ile adı geçen Volkan Babacan’ın durumu hakkında “Volkan Babacan’ın transferi konusunda herhangi bir gelişme yok” dedi.
‘ROBINHO’YA ŞU ANDA TEKLİF YOK’
Sivasspor’un gündeminde olan Robinho ile ilgili de açıklama yapan Okan Buruk “Başakşehir olarak transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kadromuzdan ayrılan olursa oyuncu bakarız şu an bakmıyoruz. Robinho ile Caicara’ya Brezilya’ya gittikleri için 2 gün izin verdik. Robinho’ya şu anda bir teklif yok, ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT
Şampiyonluk sorusunu da yanıtlayan Okan Buruk “Oyun olarak baktığımızda şampiyonluğa aday takımlardan biriyiz. Oyun anlayışımızı maçtan maça değerlendiriyoruz. Şubat ayının sonuna kadar ayda 6-7 maç yapacağız, oyuncuları doğru hazırlamamız çok önemli. Hedefleri her zaman büyük tutmak gerekiyor, inşallah güzel günler yaşarız” diye konuştu.