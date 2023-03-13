Okan Buruk’tan Galatasaray’a tarihi dokunuş!

Galatasaray, Kasımpaşa’yı da 1-0 devirerek, ligde üst üste 14. maçını kazanıp, tarihi bir rekora imza attı. Bu başarının arkasında Florya’daki pozitif tablonun payı büyük oldu.

Cim-Bom ile anlaşmak için yurt dışından gelirken, gülümsemesi ile adeta aylar öncesinden büyük değişimin sinyalini veren Teknik Direktör Okan Buruk, bu pozitif ruhu Florya’ya da taşıdı. Geçen sezonki travmaya rağmen çok çabuk toparlanan sarı-kırmızılılarda teknik kadro ile oyuncular arasındaki sıcak ve samimi ilişki, başarının temellerini attı. Yine futbolcuların kendi arasında da son derece iyi bir ilişkinin kurulması, kötü görünen tabloyu değiştirdi. Florya’daki mutluluk sahaya taşındı ve Türk Futbol Tarihi’ne geçecek bir başarı yakalandı.

Zaniolo’nun gol atıp, damga vurduğu ilk maçtan sonra sergilediği sevinç gösteri de bunun bir örneği oldu. Galatasaraylı futbolcular, Kasımpaşa müsabakasından sonra topluca sevinmiş ve ortaya çok şık görüntüler çıkmıştı.

2.5 puan ortalaması

Okan Buruk yönetiminde rekorları alt üst eden sarı-kırmızılar, 24 hafta sonunda 60 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar maç başına 2.5 puan ortalamasına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Cim-Bom, bu 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

‘Mancini şimdi gülümseyebilir’

Cim-Bom’da Nicolo Zaniolo’nun daha ilk maçta gol atması, Avrupa basınında da gündeme oturdu.

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, “Nicolo Zaniolo girdi ve golünü attı. Daha ilk maçtan tabelayı belirledi. Roberto Mancini şimdi gülümseyebilir” diye yazdı. Goal’ün İtalya hesabında ise şu ifadeler kullanıldı: “Eski Roma forveti, Türkiye Süper Ligi’ndeki ilk maçında Galatasaray formasıyla gol attı: ikinci yarıda sahada, sadece 11 dakika sonra golü attı. Zaniolo’nun Türkiye Süper Ligi macerası bundan daha güzel başlayamazdı.”