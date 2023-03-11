Okan Buruk’tan Kasımpaşa maçı öncesi Zaniolo açıklaması

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Mücadele öncesinde Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketi sonrası ilk resmi maçına çıkan Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, “Tabii büyük bir acı yaşadık ülke olarak. Birleştik, destek olduk. Bunu devam ettiriyoruz ve çok uzun süre de devam ettirmemiz gerekiyor. Bölgeye yardımımızı, desteğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu kadar büyük bir felaketten anca hepimiz birbirimize sarılarak kurtulabiliriz. Türk halkı üzerine düşeni yaptı. İnsani yönümüzü burada daha ön plana çıkardık. Bu desteğin devam etmesini diliyorum. Deprem sonrası ilk karşılaşmamız. Bu maçı bekledik, bu maça hazırlandık. İlk maçımız. Taraftarımızla birlikteyiz. Biz onları özledik, onlar bizi özledi. Onlarla birlikte bugün yapabileceğimizin yine en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedeflerimiz belli. 6 puanlık farkı daha da artırmak istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Uzun vadede hedef şampiyonluk ama maç maç kazanarak devam etmek istiyoruz” dedi.

Yeni transfer Nicolo Zaniolo’nun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasına ilişkin ise başarılı çalıştırıcı, “Birçok oyuncum var. Sol bekte de Dubois, Kazımcan, Adekugbe… Hangisini koysak burada en iyisini vermeye çalışacak. Üçüne de çok güveniyoruz ama birini tercih etmek istiyoruz. Muslera’nın sakatlığı geçti. 3 gün takımla birlikte çalıştı, taktik çalışmaya bizle katıldı. Oynamak istiyor, oynayacak durumda olduğunu gördükten sonra bugün Muslera ile başlıyoruz. Ön tarafta da çok iyi oyuncumuz var. Maçın devamında kullanacağımız oyuncular oluyor. Zaniolo da bunlardan biri. Tam fiziksel olarak %100 hazır değil. 90 dakikayı bitirebilecek durumda değil şu an. Hazırlık maçında 45 dakika oynadı. Son maçı 12 Ocak’tı. 12 Ocak’tan sonra ilk defa 45 dakikalık bir oyun gördü. Bu maçta da oyunun devamında onu kullanmayı düşünüyoruz. Birçok oyuncumuz var önde. Rashica, Barış, Gomis… Berkan, yine hazırlık maçlarında da çok iyi performans sergiledi. İşimin çok zor olduğunu, bütün oyuncularımın oynamak istediklerini biliyorum. Önemli olan dışarıdan geldiklerinde de oyuna katkı yapmaları. Bunu net bir şekilde bekliyoruz. Umarım bizim için güzel bir gün olur. Başlangıcı, bitirişi… Kazanırsak hep beraber kazanacağız. Taraftarımızı buradan mutlu şekilde evlerine göndermek istiyoruz. Bizim için önemli bir gün” ifadelerini kullandı.