Okan Buruk’tan o cezaya tepki: Dünya üzerinde olmayan bir şeydir!

Süper Lig ‘in 20. haftasında Galatasaray , sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Eksiklerine rağmen önemli bir takımla karşılaşacaklarını belirten Buruk, “Galatasaray takımının amacı her çıktığı maçı kazanmaktır. Sezon başından beri budur. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Şu anda da onun karşılığını alıyoruz. Bunu oyun olarak da puan olarak da sahada gösteriyoruz. Bunu aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam ettirmemiz lazım. Bugün de o günlerden biri. Aynı motivasyonumuz sürüyor. İstekleri belli seviyede. Lider, kazanan bir takımın özgüveni var. Karşımızda son dönemi iyi geçirmeyen, eksikleri olan bir takım var ama bunlar elbette onların ne kadar değerli, önemli olduğunu değiştirmiyor. Çok önemli bir takım var karşımızda. O yüzden bugün zor bir maç olacak. Zorluğa hazırız. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynamak bizim için avantaj” dedi.

Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle toplam 40 bloktaki taraftarların ceza almasına ilişkin tepkisini gösteren Okan Buruk, “Bugün için baktığınızda sürpriz verilen bir ceza var. İnanılmaz sayıda insan, buradaki atmosferden mahrum edildi. Bunu anlamak mümkün değil. Bir bloktaki insana olduğu gibi ceza vermek dünya üzerinde olmayan bir şeydir. Çünkü burada suçlusu var, suçsuzu var. Suçlu ile suçsuzu aynı şekilde değerlendirerek 25-30 bin kişiyi bu maçtan mahrum etmek gerçekten üzücü. Futbol adına üzücü ki insan haklarına da aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu cezaların elbette hak eden insanlara verilmesi gerekiyor. Bunda hemfikiriz ama bütün insanların aynı kefeye koyulması pek Avrupa’da da yaşanan bir şey değildir, ülkemize mahsus bir şeydir herhalde. Temiz futbol hepimiz için çok önemli. Bugünkü yapılan yasaklamanın da karşısında olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Takım içindeki olumlu havaya ilişkin soruyu da yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Futbolun bir gerçeği… Kazandıkça motivasyon daha yukarı çıkar, katılım daha çok artar, oyuncular birbirine daha çok yakınlaşır. Bu kazanma serisini devam ettirmek gerekiyor. Saha dışındaki birliktelik yetmiyor, saha içindeki görevlerimizi de yapmamız gerekiyor. Başarıya açlığımızı sahada göstermemiz gerekiyor. Bugün de hedefimiz bu maçı kazanmak. Bu maçı kazanmak için de saha içerisinde iştahlı olmamız, oyuncu doğru şekilde oynamamız gerekiyor. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Buraya nasıl mutlu geldiysek maçtan sonra da aynı şekilde mutlu ayrılmamız gerekiyor” dedi.