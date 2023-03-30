Okan Buruk’tan özel transfer isteği! Galatasaray tarihinde ilk olacak

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray’da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kalan maçlarını kazanarak mutlu sona ulaşma hedefi doğrultusunda ilerleyen sarı kırmızılılar, gelecek sezonun planlamasına da başladı. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Cimbom, birçok bölge için transfer hedefini belirledi. Aslan, teknik direktör Okan Buruk’un özel olarak istediği yıldız orta saha oyuncusu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar…

STADYUM MÜJDESİ

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’dan rakip takımı baskı altına almak için stadyum hamlesi geldi. Galatasaray, kale arkası tribünlere ayakta seyirci alınacağını açıklarken, koltukların kaldırılmasıyla kapasitenin 8-10 bin kişi artacağı vurgulandı.

BU SEZON 175 BİN FORMA SATILDI

Galatasaray Store’larda sezonun bitmesine aylar kala formalar tükendi. Bu sezon 175 bin forma satılırken, tedarikçi firma olan Nike’ın kısa sürede forma yetiştirmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Normalde Nike’ın 18 ay önce siparişleri aldığı bu dönemin de pandemiye denk gelmesinden dolayı siparişlerin çok yüksek tutulmadığı öğrenildi.

MERKEZE YENİ İSİM

Sezon başı takıma transfer edilen yıldız futbolcular ile dikkat çeken Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonda da takıma yıldız futbolcuları getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, Kongolu futbolcu için devreye girdi. Galatasaray’ın oyuncu izleme komitesi, transfer çalışmaları kapsamında birçok ülkede oyuncu takibini sürdürüyor. Gelen raporlara göre hareket geçmeye hazırlanan yönetim de sürekli teknik heyet ile temas halinde.

İzleme komitesi tarafından gelen raporlara teknik direktör Okan Buruk’un da onay vermesi durumunda başta Erden Timur olmak üzere transfer komitesi harekete geçiyor ve görüşmeler hız kazanıyor.

YENİ HEDEF PORTEKİZ’DEN

Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre Galatasaray, Portekiz temsilcisi Boavista’da forma giyen Gaius Makouta ile ilgileniyor. Kongolu futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan’da kısa süre forma giyen Makouta, 2017’de Covilha’ya transfer olarak Portekiz’e gelmişti. Braga B ve Bulgaristan’da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021’de 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Boavista kadrosuna katıldı.

İLK KEZ

Gaius Makouta, transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray tarihine geçerek sarı-kırmızılılarda oynayan ilk Kongolu futbolcu olacak. Kariyeri boyunca çıktığı 178 karşılaşmada 18 gol attı, 18 de asist yaptı. Transfermarkt değeri şu an 2 milyon euro… Ama gelecek yıl daha da yüksek bir miktara yükseleceği belirtiliyor.

Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan’da kısa süre forma giyen Makouta, 2017’de Covilha’ya transfer olarak Portekiz’e geldi. Braga B ve Bulgaristan’da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021’de 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında Boavista kadrosuna katıldı. Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray’da tek hedef sezon sonu şampiyonluk. Sarı kırmızılılarda bir yandan ise gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’da yapılan transfer hamleleri ise büyük bir merakla takip ediliyor.