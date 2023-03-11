Okan Buruk’tan rekor ve şampiyonluk yarışı vurgusu: Fenerbahçe…

Deprem felaketinden önce son olarak evinde Trabzonspor’u mağlup eden Cim Bom, ligde üst üste 13. galibiyetini alarak, Beşiktaş’ın 59-60 sezonundaki rekorunu egale etmişti. 1 ay sonra lige dönen Aslan, Kasımpaşa’yı seyircisi önünde Nicolo Zaniolo’nun golüyle 1-0 mağlup etti, üst üste 14. lig galibiyetiyle birlikte tarihe geçti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibe hiç pozisyon vermediklerini vurguladı, “Kasımpaşa 10 kişi ile bekledi, hızlı hücumu denedi. Ancak buna izin vermedik. Ofansta daha iyi olsak, daha farklı kazanabilirdik.” dedi ve ekledi: