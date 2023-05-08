Okan Buruk’tan şampiyonluk yarışına ilişkin açıklama: Mayıslar bizim!

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça yönelik görüşlerini paylaşan deneyimli çalıştırıcı, “Maçın özeti aslında özellikle ilk yarı daha çok pozisyona girdik, rakip kaledeydik ve rakibimiz iyi savunma yaptı. Özellikle de uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Çok net pozisyon vermesek de maçın genelinde… Denemeler oldu. İyi bir organizasyonları vardı aslında. Ama bugünkü direncimiz, isteğimiz, konsantrasyonumuz çok yüksekti. Maçın genelinde başlayan, devam eden, bitiren herkes %100 konsantrasyonla oynadı ve maçı 1-0 kazandık. Çok önemli bir galibiyet. Bizim için çok kritik bir maçtı bu. Seyircimizle birlikte bugün gerçekten geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık. İsteğimiz, arzumuz, bütün oyuncularımızın %100’ünü vermesi… Oyun içinde geçişlerde doğru tercihler yapsaydık ikinci, üçüncü golü de bulabilirdik. Özellikle oyuncularımıza bu isteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yolumuz çok az kaldı. Buna inanıyoruz. Şampiyonluk yolunda bu maç çok önemli bir adımdı. 3 maç arka arkaya kazandığımızda otomatik olarak şampiyon oluyoruz. Bu şu anda bizim için ilk hedef. Buna inşallah ulaşırız” dedi.

Kazımcan Karataş’ın performansına ilişkin soruyu yanıtlayan Okan Buruk, “Genel olarak baktığımızda olumlu işler yaptı. Maçın başı belki o heyecan, istek ile birlikte belki 1-2 pozisyonla ilgili… Geri kalan bütün maçta doğru tercihler yaptı. Savunmada doğru işler yaptı. Top ondayken özellikle acele etmedi, kritik yerlerden çıktı, paslar verdi. İki tarafı da hem savunma hem hücum yönünü doğru bir şekilde oynadı. Bugün baktığımızda takımın yine iyilerinden biri olarak Kazımcan’ı görüyoruz. İnşallah o bölgede uzun vadeli bir çözüm olur” ifadelerini kullandı.

Son olarak şampiyonluk yarışına ilişkin konuşan Buruk, “Tabii biz geçen hafta taraftarımıza açık bir antrenman yaptık. Orada da aynı şeyi söyledik. Yani 5’te 5 yapıp ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz diye. Şu an birinci maçı oynadık. Hedefimiz ikinci maçı da kazanmak. Burada maç maç devam edip bütün maçlarımızı kazanarak finale gitmek istiyoruz. Bugünkü arzu, istek, konsantrasyon devam ederse onlara verdiğimiz sözü aynı şekilde tutarız. İyi bir kadromuz var, iyi bir grubuz, iyi bir oyuncu grubumuz var. Buradaki tabii ki başkanımız, yönetimimiz hepsi bizim için çok önemli. Erden Bey, burada hep bizimle beraber. O da gerçekten işini, gücünü zaman zaman bir yere bırakıp bizimle beraber oluyor. Başkanımız da hep bizimle beraber. Bu birliktelik de başarıyı bir şekilde getiriyor ama buradaki asıl lokomotif Galatasaray Futbol Takımı. Bizim sezon başından beri süren aslında hedefimiz tabii ki daha transfer yapmadan şampiyonluk demiştik. Bugün bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi. Aynı ciddiyet, konsantrasyon ile devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli karşılaşmalar var. İyi takımlara karşı oynayacağız. Burada bir avantajımız var. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. ‘Mayıslar bizim’ demiştim. Aynı şeyi söyleyeceğim taraftarımıza: ‘Mayıslar bizim’ İnşallah en kısa zamanda şampiyonluğa onlarla birlikte ulaşacağız” dedi.