Okan Buruk’tan sürpriz karar! Kayserispor maçında yok

Süper Lig’in lideri Galatasaray, bu akşam ligde 7. sırada yer alan Kayserispor’u ağırlayacak. Yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Aslan’da tek hedef galibiyet. Çağdaş Atan’ın öğrencileriyle zor bir sınav verecek olan Galatasaray’da Okan Buruk, maç öncesinde sürpriz bir karar verdi. İşte haberin ayrıntıları…

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

UYARILARDA BULUNDU

Teknik patron Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Süper Lig’in ilk yarısında kaybettikleri Yukatel Kayserispor’un tehlikeli bir rakip olduğuna dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın, “Bizi ilk yarıda yenen kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bu maçı çok önemsiyorlar. Bu yüzden ilk dakikadan son dakikaya kadar büyük bir özveri ve konsantrasyon ile mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandığı bildirildi.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray’da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

ANTALYA İLE 54. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1’lik skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı.

KULÜBEYE ÇEKECEK

Galatasaray’ın devre arasında Roma’dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo’ya kulübe yolu gözüktü. Teknik Direktör Okan Buruk henüz tamamen hazır olmadığı için Yukatel Kayserispor maçına İtalyan futbolcuyla başlamayacak.

BÜYÜK SIKINTI YARATTI

Zaniolo’nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica’ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor. Zaniolo özellikle Başakşehir ile yapılan kupa maçında iyi performans sergileyemezken, defansa yardım etmemesi büyük sıkıntı yaratmıştı.

BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’ın bugün evinde Yukatel Kayserispor’la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktıktan sadece 3 dakika sonra tükendi. Müsabakaya büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar saniyeler içinde tüm biletleri satın aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.