Okan Buruk’un 11 belirsizliği

Süper Lig’de haftayı BAY geçen Galatasaray, cuma akşamı Nef Stadı’nda oynanacak Kayserispor maçıyla sahalara geri dönüyor. Takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yanına daha fazla yaklaştırmak istemeyen Cim Bom’da, tüm hesaplar 3 puan üzerine kurulu. Aslan’ın hocası Okan Buruk da, takımını tam anlamıyla final havasında çalıştırıyor. Haftaya galibiyetle başlamaları halinde, ezeli rakiplerin üzerinde baskı kuracaklarını düşünen başarılı teknik adam, dünkü antrenmanı tam anlamıyla maç temposunda gerçekleştirdi. Florya’da bugün yapılacak idmanda da taktik provaların devam edeceği öğrenildi.

Herkesi görmek istiyor

Buruk ayrıca Kayserispor maçı kadrosunu da henüz netleştirmiş değil. Takımdaki rehavetin önüne geçmeyi ve herkesin hazır olmasını isteyen Okan hoca, taktik provalarda birkaç farklı kurgu deneyerek tüm oyuncularını motive halde tutmaya çabalıyor. Rakip analizini tamamlayan Okan Buruk’un ekibi ise bugünkü idman öncesinde bir sunum yaparak, Çağdaş Atan’ın takımının artı ve eksi yönlerini oyunculara aktaracak.