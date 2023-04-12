63.9 F
Los Angeles
11 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporOkan Buruk'un 11 belirsizliği

Okan Buruk’un 11 belirsizliği

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de haftayı BAY geçen Galatasaray, cuma akşamı Nef Stadı’nda oynanacak Kayserispor maçıyla sahalara geri dönüyor. Takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yanına daha fazla yaklaştırmak istemeyen Cim Bom’da, tüm hesaplar 3 puan üzerine kurulu. Aslan’ın hocası Okan Buruk da, takımını tam anlamıyla final havasında çalıştırıyor. Haftaya galibiyetle başlamaları halinde, ezeli rakiplerin üzerinde baskı kuracaklarını düşünen başarılı teknik adam, dünkü antrenmanı tam anlamıyla maç temposunda gerçekleştirdi. Florya’da bugün yapılacak idmanda da taktik provaların devam edeceği öğrenildi.

Herkesi görmek istiyor

Buruk ayrıca Kayserispor maçı kadrosunu da henüz netleştirmiş değil. Takımdaki rehavetin önüne geçmeyi ve herkesin hazır olmasını isteyen Okan hoca, taktik provalarda birkaç farklı kurgu deneyerek tüm oyuncularını motive halde tutmaya çabalıyor. Rakip analizini tamamlayan Okan Buruk’un ekibi ise bugünkü idman öncesinde bir sunum yaparak, Çağdaş Atan’ın takımının artı ve eksi yönlerini oyunculara aktaracak.

Alaturka Spor
Önceki haber
Fenerbahçe’den hakemlere büyük isyan
Sonraki haber
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay fark yaratıyor! Herkes onun peşinde
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,442BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,507TakipçilerTakip Et
7,703TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States