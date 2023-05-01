Okan Buruk’un hesapları tutmadı, tarihe geçme fırsatı kaçtı

Bu sezon Fenerbahçe’yi Kadıköy’de, Beşiktaş’ı ise Nef Stadı’nda mağlup eden ve derbilerdeki hakimiyetiyle fark yaratan Galatasaray, Vodafone Park’ta durdu! SarıKırmızılılar, İcardi’nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Saiss skoru eşitledi. İkinci devrede akın akın Galatasaray kalesine gelen Beşiktaş, Hadziahmetovic’le 2-1’i yakaladı. Aslan, şampiyonluk yolundaki kritik derbiden puansız ayrılırken, Okan Buruk tarih yazma fırsatını kaçırdı. Öyle ki Cim Bom, Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş’ı da deplasmanda yenebilseydi, Okan Buruk bunu başaran ilk yerli hoca olarak Galatasaray tarihine geçecekti.

RASHICA’DAN ASİST KATKISI

Ligde son 6 maçta 3 gol, 1 asistlik performans gösteren Milot Rashica, yine skora etki etti. Yıldız futbolcu, İcardi’nin golünde güzel bir asiste imza attı. Rashica, işin savunma tarafından da büyük çaba harcadı. Sık sık bek pozisyonuna geçip, Boey’e yardım eden Rashica, ikinci devrede ise hücumda varlık gösteremeyince kenara alındı.

ICARDI DEVAMINI GETİREMEDİ

Nef Stadı’nda Beşiktaş’a 2, Trabzonspor’a 1 gol atan Mauro Icardi, Kadıköy’de Fenerbahçe filelerini havalandırmıştı. Yıldız futbolcu, Vodafone Park’ta da sahneye çıktı. 20. dakikada Rashica’nın pasında usta işi bir vuruşla ağları sarsan Arjantinli süperstar, kaleyi bulan ilk şutunda golü attı. Ancak devamını getiremedi. Beşiktaş stoperleri arasında kaybolan İcardi, ikinci devrede zaman zaman tehlikeli olabilecek pozisyonlar yakalamasına rağmen bunları değerlendirmedi. Beşiktaş müthiş bir geri dönüşle ve 3 golle derbide kazanırken, Icardi 90 dakika sahada kaldığı maç sonunda üzgün şekilde soyunma odasına gitti.

KÖTÜ İSTATİSTİKLER

Girdiği 8 ikili mücadelenin 6’sını kaybeden Icardi, 4 hava topunun 1’ini kazanabildi. Arjantinli oyuncu, 16 pas denemesinde yüzde 68 isabet sağladı, 2 şut pası verdi, tek isabetli şutunda da golü kaydetti. Icardi, 3 faul yaparken, 1 kez faul nedeniyle yerde kaldı.

TORREIRA TEK BAŞINA SAVAŞTI

Galatasaray orta sahası maç boyunca adeta döküldü. Oliveira ve Mertens ikilisi ne hücumda ne de savunmada takıma yardım edemezken, Torreira tek başına savaştı. Uruguaylı yıldız, ilk yarıda 6 kilometre ile Galatasaray’ın en çok koşan adamıydı. İkinci devrede de elinden geleni yapan Torreira’yı 90. dakikada teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün’le değiştirdi.

MUSLERA-OLIVEIRA HATASI GOLÜ YEDİRDİ!

58. dakikada Galatasaray adeta golü rakibine hediye etti… Muslera, arkasında Hadziahmetovic olmasına rağmen sırtı dönük bekleyen Sergio Oliveira’ya pas verdi. Portekizli yıldız biraz oyalanınca merkezde baskıyı yedi ve topu kapan Hadziahmetovic cezayı kesti. Muslera daha önce benzer şekilde Toreira ve geçen sezon Taylan’ı hataya sürüklemişti. Gol sonrası kenara alınan Oliveira, yedek kulübesinde pozisyonla ilgili büyük üzüntü yaşadı.

YABANCILAR BAŞARMIŞTI

Galatasaray’da daha önce aynı sezon içinde hem Beşiktaş’ı hem de Fenerbahçe’yi deplasmanda yenebilen 3 teknik adam vardı. Bu isimler; Brian Birch, Jupp Derwall ve Karl Heinz Feldkamp’tı. Aslan, bu sezonki son derbisini ligde bitime 1 hafta kala Nef Stadı’nda Fenerbahçe ile oynayacak.

GECİKEN HAMLELER

Galatasaray, derbinin ikinci yarısına çok kötü başladı. Beşiktaş, üst üste pozisyonlar bulurken, Okan Buruk ise hamle yapmak için adeta 2. golü yemeyi bekledi. Hadziahmetovic’in golünün ardından Buruk, Oliveira ve Mertens’i çıkartıp Zaniolo ile Midtsjö’yü soktu. 71’de ise Barış Alper ve Dubois hamleleri geldi. Ancak Vodafone Park’ta sonuç değişmedi.