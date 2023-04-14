Okan Buruk’un şampiyonluğa inancı tam: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok!

Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo’nun attığı gollerle 6-0 mağlup eden lider Galatasaray, yoluna doludizgin devam etti. Evinde 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cim Bom’da teknik direktör Okan Buruk, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

“ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA DOĞRU ŞEKİLDE YANSITTIK”

17 isabetli şutla sezonun rekorunun kırılmasının hatırlatılması üstüne Okan Buruk, “Kendi oyunumuzu oynadık. Belli aralıklarla bunu yakalıyoruz. Özellikle şunun altını çizeceğim. 11’e 11 oyunda daha net pozisyonlar bulduk. 11’e 10 oyundan sonra rakip daha çok geriye yerleşti. Doğru savunma, baskı, geçişleri, hareketliliği doğru yaptık. Hafta içi çalıştığımız şeyleri sahaya doğru şekilde yansıttık.” dedi ve ekledi:

“TARAFTARIMIZ İNANILMAZ VE MUHTEŞEM”

“Burada takımın arkasında muhteşem bir taraftar var. Bu takımı iten, oyun içindeki gücünü artıran bir taraftarımız var. Onlar da inanılmaz ve muhteşem bir gece sergilediler. Hiç sonuca bakmadan oyunun sonuna kadar doğru şekilde oynadık. Net pozisyonlara girdik. Günün sonunda doğru bir galibiyet oldu. Maça iyi başladık ve iyi devam ettik.”

“MAÇ KAZANDIKÇA REKORLAR KIRILIYOR”

“Kayserispor gibi bu ligin güçlü oyun oynayan takımlarından birini 6-0’lık skorla geçtik. Bu bizim için büyük bir başarı. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Büyük bir ciddiyetle, istekle ve arzuyla sahada yer aldılar. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Bugün oyuna giren, çıkan, oyuna sokamadığımız oyuncular sevinçle beraberlerdi. Saha içinde bu galibiyeti kutladılar. Hepsine teşekkür etmek istiyorum.”

“KIRACAĞIMIZ ANA REKOR ŞAMPİYONLUK!”

“İç sahadaki 10 maçlık galibiyet serisi rekoru hakkında başarılı futbol adamı, “Yaşadıkça maç maç gidiyoruz. Hiçbir rekor düşünmüyoruz. Asıl bu sene kıracağımız ana rekor şampiyonluk. Oyuncularımızla birlikte kendimizi şampiyonluğa odaklıyoruz. Maç kazandıkça bu rekorlar kırılıyor. Ana hedefimiz bu rekorları kırmak değil ama ana duygumuz olan kazanma duygusunu, olgusunu doğru şekilde yansıttığımızda bu başarılar geliyor. Devam etmemiz gerekiyor. Her maç bizim için final. Tempomuzu, isteğimizi haftaya pazar günü oynayacağımız maçta sürdürüp şampiyonluk yolundaki avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Çok fazla arkamıza bakmadan maç kazanarak devam etmek istiyoruz. Oyuncularımla birlikte inşallah daha iyisini yapacağız. Bu konsantrasyonumuzu, ciddiyetimizi ve disiplinimizi bozmamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.