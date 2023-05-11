Okan Buruk’un sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Maaşı ve opsiyon maddesi…

En yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 5 puan fark atarak zirvede çok önemli bir avantaj elde eden Galatasaray, artık rakiplerinden bağımsız olarak kendi işini kendi görmek istiyor. Ancak şampiyonluk yolunda hâlâ Aslan’ı bekleyen çok zorlu bir viraj var. Ligde haftaya İstanbulspor ile deplasmanda oynayacak olan Cim Bom’un sonraki rakiplerinin tamamı, Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalistleri. İçeride Sivasspor, deplasmanda Ankaragücü ve yine iç sahadaki Fenerbahçe karşılaşmaları, Aslan’ın ligdeki kaderini belirleyecek.

OKAN BURUK’TAN ‘REHAVETE YER YOK’ MESAJI

Teknik patron Okan Buruk da kupada kalitesini ortaya koyan bu takımların gücünü öğrencilerine hatırlatarak, “Rehavete yer yok” mesajını verdi.

OYUNCULARINI KUTLADI

Tüm oyuncularını Başakşehir karşısında ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutlayan Okan hoca, “Biz böyle oynadığımız zaman zaten her maçı kazanırız. Ancak dikkatli olmalıyız. Daha hiçbir şey bitmedi. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli karşılaşmalar var. İyi takımlarla oynayacağız. Avantajımızı kullanmalıyız ama rehavet bizi sıkıntıya sokar. Bu camiaya verilmiş bir şampiyonluk sözümüz var. Bu şampiyonluğu istiyorsak mutlaka her maça aynı yüksek motivasyonla çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

TAKIMA 2 GÜN İZİN

Haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapatan Galatasaray, 16 Mayıs Salı günü İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına önceki gün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-Kırmızılılar dünü ve bugünü izinli geçirirken, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak saat 11.00’deki antrenmanla çalışmalara kaldığı yerden devam edecek.

3 MAÇ ÇOK KRİTİK!

Aslan, adım adım şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kutlamalar için hesaplarını yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Başakşehir’i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü. Galatasaray; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3’er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.

2 PUAN FARKLA ZİRVEYE…

Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk’un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak. Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya’ya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5’te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.

LİG TARİHİ HİÇ ÖYLE DEMİYOR!

Ligin en kritik haftalarından birinde, güçlü rakibi Başakşehir’i mağlup eden Galatasaray, bitime 5 hafta kala en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş’la puan farkını 5’e çıkardı. Matematiksel olarak son virajda 3 takımın da hâlâ şampiyonluk şansı var ve heyecan devam ediyor. Ancak geçmişe bakıldığında, lig tarihi hiç de öyle demiyor!

10 SEZONUN TAMAMINDA KUPAYI KALDIRAN TARAF

Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987- 1988’den beri; son 5 haftalara 5 puanlık fark bir yana, puan puana ya da birkaç puan farkla lider girdiği ‘10 sezonun tamamında’ şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu. Hatta son 5 haftaya averajla, 2 veya 3 puan farkla 2. sırada girdiği 5 sezonda da şampiyon olmayı başardı. Üstelik en az 5 puan farkla lider girilen bu sezonların üçünde Okan Buruk da futbolcu olarak yer almıştı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu arada Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon da takımın başında kalması için opsiyon maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk’un kontratındaki 1 yıllık opsiyon, takım mutlu sona ulaştıktan sonra bir anlamda şampiyonluk hediyesi olarak uzatılacak.

OPSİYON GEÇERLİ OLURSA MAAŞI 20 MİLYON LİRA

Yaz döneminde Sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık mukavele imzalayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon net 17 milyon Lira kazanırken, sözleşmedeki opsiyonun geçerli olması halinde önümüzdeki sezon 20 milyon Lira kazanacak. Kulübün yeni sözleşme müjdesini, şampiyonluk hediyesi olması amacıyla takım mutlu sona ulaştıktan sonra duyuracağı da gelen haberler arasında.