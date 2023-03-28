Okan Tüysüz o bölgeyi işaret etti: Yıkıcı deprem olabilir

Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz “Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’dan çok soru geliyor, mevcut durumu kısaca özetleyeyim” ifadelerini kullandı.

Tüysüz, şunları kaydetti:

1-Bölgedeki hiçbir ilimizde, ilçemizde yüzlerce yıl bir daha 6 Şubat gibi bir deprem yaşanmayacak

2-Artçılar uzun sürecek, ne zaman biteceğini bilemeyiz, belki aylar belki yıllar sonra. Bazı artçılar ana şoktan onlarca yıl sonra olabilir, büyüklükleri ana şokun bir altına kadar çıkabilir. Bu tür artçıların olması kuvvetli bir olasılıktır, ancak mutlaka olacağı da söylenemez

3-Artçı depremlerin dağılımı a) Kırılan fayı, b) üzerine gerilim aktarılan (tetiklenen) bölgeleri gösterir. Göksun batısından Malatya’ya, Samandağ’dan Pütürge’ye ve Narlı’dan Pazarcık’a uzanan hatları görüyorsunuz, bu hatlar boyunca bir daha deprem beklemiyoruz, bunlar kırıldı.

4-Göksun’dan batıya doğru artçılar geniş bir alana yayılıyor. Bu bölgeye Ekinözü depremi sonrasında gerilim aktarıldığını daha önce söyledik. Burada bir hat Savrun fayının kuzey ucunu kaplıyor, bu fay küçük depremlerle kısmen kırılmış olabilir. uzanıyor.

Bir hat da güneyde Kurucaova, Tekir ve Çağlayan’a doğru doğru uzanıyor. Artçıların sürmesi burada gerilimin bitmediğini gösteriyor. Buradaki fayların geçmişini, hızlarını çok iyi bilmiyoruz. Bu bölgede 5-6 gibi depremler çok sürpriz olmaz, ama zamanı ya da olacağı kesin değildir

5-Malatya-Ovacık fayına biraz stres yüklendi, büyük deprem üretme potansiyeli olan bir fay, ancak üzerinde daha çok çalışma yapılması gereken bir fay. Benim kanaatim yakın dönemde büyük bir deprem üretmeyeceği yönünde, çünkü yavaş ve uzun aralıklarla deprem üreten bir fay.

6-Adıyaman, Gaziantep ve Antakya büyük depremi atlatmıştır. Samandağ açıklarında denizde bir deprem olabilir, ancak ne zaman olacağını bilmediğimiz gibi bunun da geçmiş döneme bakarak 6 civarlarını geçmeyeceğini düşünüyorum.

7-Adana, Osmaniye, Mersin ve Kıbrıs’ta büyük bir deprem beklemediği daha önce yazmıştım.

8-Bingöl’de Yedisu fayı ve Bingöl-Palu arasında kırılmamış faylar var, bunlar yıkıcı deprem üretebilir, ancak ne zaman bilemeyiz.

Kuzey Suriye’deki Afrin gibi faylar Ölü Deniz Fayının yan kollarıdır ve ana kol kadar aktif değillerdir. Bunlar üzerinde de yakın dönemde bir deprem olacağına dair sağlam bir veri olmadığını daha önce belirtmiştim.