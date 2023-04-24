Okçuluk Vakfı’na tahsis edilmek istenilen araziye karşı vatandaşlar ayağa kalktı





Antalya Finike’de vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı 89 dönümlük araziyi Bilal Erdoğan’ın başında olduğu Okçuluk ve Ata Binicilik Vakfı tahsis edilmesine karşı vatandaşlardan tepki geldi.

Arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle ‘Okçuluk ve Ata Binicilik Vakfı’na verilmek istenmesine karşı Finikeliler ve çevreciler biraya geldi.

Finike Halk Platformu ve Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) tarafından yapılan ortak açıklamaya CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Milletvekili Cavit Arı, CHP 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı ve CHP Konyaaltı Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Funda Yaşar, TİP Antalya Milletvekili Adayı Tuncay Koç, TKP Antalya Milletvekili Adayı Durali Kapar, HDP İl Eş Başkanı Ahmet Kaya, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çevreciler katıldı.

“RANTA DAYALI POLİTİKALAR”

İlçenin binlerce yıllık tarihi zenginliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Doğası, denizi, su kaynakları, verimli toprakları, zengin tarihi ve kültürel varlıkları ile ülkemizin cennet köşelerinden biridir. Bu zenginlikler son yıllarda ilçemizi ranta dayalı politikaların da hedefi haline getirmiştir.

Halkın bütün tepkisine rağmen ÇED Raporu dahi olmayan Radyafor koyunda yapılanlar, vahşi mermercilik ile dağların tahrip edilmesi, kıyı kesiminin betona boğulması, denizlerimizin kirletilmesi biz Finikelileri endişelendirmektedir.

Şu an bulunduğumuz alan Finike’ye en yakın oksijen deposu olup, halkımızın dinlendiği ve piknik yaptığı alandır.

Bu alanda ‘’Geleneksel Sporlar Köyü ve Geleneksel Sporlar Lisesi, Okçuluk, Binicilik ve Sosyal Tesisler ‘’ gibi bölümler için; 42.809,21 m2lik alan Milli Emlak Müdürlüğü’nden, 46.362,71 m2lik Ormanlık alanda Orman Bölge Müdürlüğünden olmak üzere toplam 89.171,92 m2’lik alan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi yapılmıştır”

“FİNİKE HALKI YOK SAYILMIŞTIR”

Söz konusu alanın 1. Derece Arkeolojik SİT bölgesi iken Finike Belediyesi’nin itirazlarına rağmen 3. bölgeye düşürüldüğü belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Finike halkı ilçeye yapılan hiçbir hizmete karşı değildir. Ancak günümüz koşullarında barınma, eğitim (Örneğin; Fen Lisesi, Denizcilik Lisesi, Ziraat Lisesi, Teknoloji Lisesi gibi eğitim kurumlarına gereksinim varken) ve sağlık kurumları gibi temel ihtiyaçlar had safhaya ulaşmışken ilçemizin eğitim, dinlenme, sağlık , kültürel vb. ihtiyaçlar için ayrılan alanlar 60 adete yakın konaklama binasına, okçuluk eğitim binasına , güreşçilik eğitim binasına ve binicilik lisesine ayrılması başta Anayasaya olmak üzere İmar hukukuna aykırı olarak Finike halkının en önemli yaşam alanı yapılaşmaya açılmaktadır.

İmar planı hazırlanması sürecinde Finike halkı yok sayılmıştır. Orman alanları ile birlikte tarihi ve kültürel varlıkların zarar göreceği ortada iken ÇED süreci başlatılmamış ve Halkın Katılımı Toplantısı yapılmamıştır”

“KENTE KARŞI SUÇ OLUŞACAKTIR”

“Burada bir imar planı yapılması gerekiyorsa halkın temel ve zaruri ihtiyaçları gözetilerek Finike yerel yönetimi tarafından ve Finike halkının katılımı ile yapılması zorunludur” denilen açıklama şöyle devam etti;

“Ve bu zorunluluk Finike ilçesinde yaşayan tüm bireylerin kentsel bir hakkıdır. Aksi halde kente karşı suç oluşacaktır. Daha yaşanabilir kentler, daha az kente karşı suçların işlendiği kentlerdir. Bunun için yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, herkesin gayretine ihtiyaç vardır.

Tüm bu nedenler ile Kent Ormanına yapılacak olan imar planının iptal edilmesini istemek Finike Halkının ve Finike Yerel Yönetiminin en doğal hakkıdır. Hiçbir toplumsal ihtiyaca cevap vermeyen bu imar planı uygulaması kamuda israfa neden olduğu gibi Finike kentini yaşanmaz hale getirecektir.

Kaldı ki bu imar planının iptali için Antalya 2. İdare Mahkemesine Yürütmenin Durdurulması talepli dava açıldığı halde yargı kararını beklemeden ruhsat ve yapılaşma için acele edilmesi ve bu konuda ısrar edilmesini anlamakta zorluk çekmekteyiz. Ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.”