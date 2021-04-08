Okçulukta Avrupa Grand Prix 2. Ayak yarışmasının sıralama atışlarına geçildi

ANTALYA (AA) – Okçulukta 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak mücadelesi Antalya'da sürüyor.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün resmi antrenman atışlarının yapıldığı organizasyonda, bugün sıralama atışlarına geçildi.
Turnuvada 30 ülkeden 244 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye'nin 18 sporcuyla katıldığı organizasyon, 11 Nisan Pazar günü bireysel finallerle sona erecek.
Milli takımda şu sporcular bulunuyor:
Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Samet Ak, Ali Aydın, Ezgi Başaran, Yeşim Bostan, Evren Çağıran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Gizem Elmaağaçlı, Asya Karataylı, Zeynep Köse, Oğuzhan Küçük, Furkan Oruç, Ayşe Bera Süzer, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Yetim, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Yakup Yıldız.