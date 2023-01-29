Öksürüğü kesmek için balı yedi, hastanelik oldu

Olay Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Öksürük şikayeti olan Hüseyin Pak bu sorununa çözüm bulmak için deli bal yedi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sağlıkçıların çocuklara verilmemesi ve yetişkinler için de günde bir kaşıktan fazla tüketilmemesi konusunda uyarı yaptığı deli balından fazla miktarda tüketen Hüseyin Pak, tansiyon değeri yükselince geçirdiği baygınlık sonrası Gümüşova İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı.

Pak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Pakın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)