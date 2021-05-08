Oktay'dan Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Oktay, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Kutsalımız Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail askerleri aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 200'den fazla Müslüman'ın zarar görmesine yol açmıştır. Olaylar sırasında yaralanan tüm Filistinli kardeşlerimiz ile AA Orta Doğu Editörümüz Turgut Alp Boyraz'a acil şifalar diliyorum."