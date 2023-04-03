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3 Nisan 2023
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Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online

Sarıgüllük Mahallesindeki Nilgün- İsmet Akınalan İlkokulunun bahçesinde dün akşam saatlerinde Murat Özdemir, tartıştığı kişilerce boğazından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Murat Özdemirin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kavgaya karıştığı saptanan C.G, T.K., T.G. ve B.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. 1’i kız, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

DHA

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