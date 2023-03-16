Okul müdürü evinde ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Vali Recai Güreli İlkokulu Müdürü Nalan Soylu, okulda olması gereken saatte okula gelmedi. Durumdan şüphelenen Müdür Soylu’nun arkadaşları, telefon çağrılarına da yanıt almayınca evine gitti.
Kapı uzun süre açılmayınca acil çağrı hattı 112 aranıp haber verildi. İhbar, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Soylu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soylu’nun ölüm haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu.
Soylu’nun cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soylu’nun Seydikemer ilçesi Seki Akpınar Mezarlığı’nda Cuma günü toprağa verileceği belirtildi.