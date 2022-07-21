Okul müdürü tepkiler üzerine İmamoğlu paylaşımını sildi

Trabzon Araklı’da okul müdürü Yusuf Bektaş, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek, “Tuvalete gitmek için dükkan bile emanet edilmeyecek insanlara Fatih’in fethettiği İstanbul’u emanet ettiler” yazdı. Müdür, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Elif ÇAVUŞ

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Araklı Merkez İlkokulu müdürü Yusuf Bektaş, İstanbul’da yaşanan sel felaketi sonrasında sosyal medya hesabına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nu kastederek “Tuvalete gitmek için dükkan bile emanet edilmeyecek insanlara Fatih’in fethettiği İstanbul’u emanet ettiler. Yazık oldu İstanbul’a” yazdı. İmamhatipli müdür Bektaş tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

ASIL SORUMLU SİYASİ İKTİDAR

Okul müdürü Bektaş’ın paylaşımına tepki gösteren CHP Araklı İlçe Başkanı Mecit Solmaz, “İlçemizde okul müdürlüğü yapan bir eğitimcinin, İstanbul’un iki kez seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadeleri kınıyorum. Bu nefret dilinin asıl sorumlusu siyasi iktidar ve onun yarattığı kindar sistemdir. Bu zihniyet, ülkemizin geleceğine hiçbir katkıda bulunamaz. Yusuf Bektaş’ın yaptığı bu paylaşımı, eğitim sistemimizin içine düştüğü perişanlığın, keşmekeşliğin ve zübüklüğün küçük ama gerçek bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

GEREKLİ İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMALIDIR

Eğitimcilerin bu tür paylaşımlarda bulunmasının kanuna aykırı olduğunu ifade eden CHP’li Solmaz, “657 Devlet Memurları Kanunu’nun 7. Maddesinde belirtildiği gibi; devlet memurları, siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Ama maalesef AKP‘nin memurları kanun tanımıyor, AKP’de yandaş memur olunca her şeye göz yumuyor. Okul müdürünün paylaşımı silmesi, suçu işlemediği anlamına gelmez. Yarın ne yazabileceğini bilemiyoruz. O nedenle gerekli idari soruşturma başlatılmalıdır. Eğer gerekeli işlemler yapılmazsa savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Çocuklarımızın böyle ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı zihniyetin elinde eğitim almasına göz yummayacağız” dedi.

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