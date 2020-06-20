Okul müdürü, veli ve öğrencileri çileden çıkardı

Mezitli ilçesinde bulunan Şehit Fatih Soydan Ortaokulu’nda müdür Nusret Akyüz’ün LGS sınavı öncesi uzun konuşma yapması veliler ve öğrencilerin tepkisine yol açtı. Sınav öncesi stres yaşayan öğrencilerin güneş altında tutulmasına itiraz eden veliler ile okulun güvenlik görevlisi ve bir öğretmen arasında çıkan tartışma arbedeye dönüşünce polis müdahalede bulundu.

COVİD-19’DAN GİRDİ EĞİTİMDEN ÇIKTI

Okul Müdürü Nusret Akyüz, sınav için okula gelerek sosyal mesafe kuralı uygulanmayan bahçede konuşmaya başladı. İlgili bakanlıkların sosyal mesafe konusunda sınava girecek öğrencilere yönelik birçok uyarısı bulunmasına rağmen, Müdür Akyüz’ün, Covid-19 uyarıları ve eğitim ile ilgili konuşması 20 dakika sürünce velilerden ”Yeter artık, bitirin konuşmanızı. Sosyal mesafeye uyulmuyor, güneşte bekleyen çocukları artık içeriye alın” sesleri yükseldi. Bu tepkilere aldırmayan Müdür Akyüz, konuşmasını devam ettirdi.

”ÇEKMEYİN, OKULUMUN ADINI KÖTÜLEYECEKSİNİZ”

Müdür Akyüz’ün uzun süre konuşmasına itiraz eden velilerden kimisi fotoğraf ve görüntü çekince öğretmen olduğu belirlenen bir kişi ”Çekmeyin, okulumun adını kötüleyeceksiniz” diyerek tepki gösterip itirazda bulundu.

Bunun üzerine okulun özel güvenlik görevlileri çekim yapan velilere müdahalede edince bir anda arbede çıktı. Çıkan arbede kavgaya dönüşmeden duyarlı veliler ve polisin müdahalesiyle güçlükle önlendi.

SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Sınav stresinde olan öğrenciler yaşanan arbedeyi izlemek durumunda kalırken, istenmeyen olayın yatıştırılmasından kısa süre sonra ise yapılan anonsla içeriye alındı. Anons üzerine kapıya bir anda yönelen öğrencilerin sosyal mesafeyi unutarak oluşturduğu yığılma virüsün bulaş riskini de arttırdı.