OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇOCUKLARIN HAYATINDA NE KADAR ETKİLİ?

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin altı bölümlük serisinin dördüncü bölümünde sizleri İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Sancaktepe Kampüsüne götürüyoruz. Çocukların gelişiminde okul öncesi eğitimi ne kadar önemli? Çocukların hayat serüveninde ne rol oynar? Kenan Taş soruyor, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi Programlar Koordinatörü Esra Sert cevaplıyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
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