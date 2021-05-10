Okul saldırısında ölü sayısı 85’e yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında 8 Mayıs tarihinde meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaptığı son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini, en az 100 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

Afgan basınında yetkililere dayandırılan haberlerde dün hayatının kaybedenlerin sayısının 68’e, yaralıların sayısının ise 165’e yükseldiği belirtilmişti.

Haberlerde ayrıca hayatını kaybedenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğu ifade edilmiş, saldırının ardından birçok acılı ailenin kayıp olan çocuklarına ulaşmaya çalıştığı aktarılmıştı. Afgan yetkililer tarafından patlamaya ilişkin yapılan son açıklamada ise, can kaybının 85’e yükseldiği bildirildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ulusal yas ilan ederek, saldırı ile ilgili Taliban’ı suçlamıştı. Taliban sözcüsü ise suçlamaları reddetmiş, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamıştı. Sözcü, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

ABD’NİN ÇEKİLMESİ İLE ÇATIŞMALAR HIZLANDI

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da Amerikan askerlerinin 1 Mayıs’tan başlayarak 11 Eylül’e kadar tamamen Afganistan’dan çekileceğini duyurmuştu.

Kararın ardından Afganistan’da hükümet ile Taliban arasındaki çatışmalar yeniden alevlenmişti.

Öte yandan Zabul vilayetinin Shahr-e-Safa bölgesinde gece içinde 43 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola döşenen bomba patlamış, olayda 11 sivil hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.

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