Okul servis ücretleri ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara servis ücreti kaç lira?

Okulların tekrar yüz yüze eğitim sistemine geçecek olmasıyla birlikte okul servis ücreti araştırmaları arttı. İstanbul, Ankara, İzmir servis ücreti geçtiğimiz günlerde belirlendi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, en kısa mesafenin 271 liradan 312 liraya çıktığını belirtirken en uzak mesafe için 748 lira alınacağını kaydetti.

Okulların açılmasına günler kala aylarca kontak çevirmeyen servisçiler de hazırlıklara başladı. Yeni zamlı servis fiyatları belirlenmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de servis ücretlerine yüzde 15 zam geldi.

İSTANBUL’DA OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

29 Temmuz’da UKOME toplantısında alınan yüzde 15 ‘lik zammın uygulanacağını söyleyen İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, en kısa mesafenin 271 liradan 312 liraya çıktığını belirtirken en uzak mesafe için 748 lira alınacağını kaydetti. Hamza Öztürk, “Aşı kartı olmayan servisçiler, okullarda çalışamayacak” dedi.

İSTANBUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAYICISI

“EN KISA MESAFE 271 LİRADAN 312 LİRAYA ÇIKTI”

Hamza Öztürk “Okul servisi en hazır sektörlerden bir tanesi, sebebi de okullar bugün açıldı yarın açıldı, kademeli dendi. Sürekli hazır olmak durumundaydık. Araçlarımızın muayenesi yapıldı, dezenfekte işini bile hallettik. 20 aydır boşta olmamızın telafisi mümkün değil, bu veliye yansıtılamaz. İBB’nin de toplantıda aldığı karar yüzde 15 zam oldu. En kısa mesafe 271 liradan 312 liraya çıktı. 1-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira. En uzun mesafe 23-25 kilometre arası 748 lira. Fiyatlarımız korkulacak rakamlar değil tam tersi servisçi mağdur. Burada çünkü okula giriş saatleri en erken 8 ve 9 olarak belirlenmiş okul servisi iki iş yapamıyor artık” ifadesini kullandı.

ANKARA’DA SERVİS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15’lik artışa gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise değişiklik yapılmadığını kaydetti.

10-15 KİLOMETREYE 3870 TL

Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

İZMİR SERVİS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretlerini belirledi. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yeni öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulaması önerilen öğrenci taşıma fiyat tarifesi ise şöyle:

0-3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 180 TL, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 215 TL, haftanın 4 günü okula gitmesi durumunda 260 TL, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda 285 TL.

0-6 kilometre mesafedeki servis ücretleri ise öğrencinin haftanın 2 günü okula gitmesi durumunda aylık 220 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 270 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 320 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 350 TL.

0-10 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 235 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 290 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 340 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 375 TL.

0-15 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 275 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 340 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 410 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 445 TL.

0-20 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 330 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 405 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 490 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 535 TL.

0-25 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 370 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 460 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 550 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 600 TL.

0-30 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 400 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 500 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 595 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 655 TL.

0-35 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 420 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 520 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 620 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 685 TL.

0-40 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 440 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 550 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 660 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 730 TL.

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