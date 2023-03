Okul servisi satıldı, eğitimleri yarıda kaldı…

Birecik’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kurucahöyük Köyü’nde oturan 13’ü kız 25 öğrencinin ailesi, eğitim yılı başında Şanlıurfa’lı yetkililerden köylerine bin 700 metre uzaklıkta yapılan ortaokula çocuklarının gidip gelebilmesi için servis talebinde bulundu. Ancak, yetkililer “2 kilometrenin altında olduğu” gerekçesiyle bu istemi yerine getirmedi. Bunun üzerine köylüler Bekir Canpolat adlı köylünün aracının yakıt parasını ortaklaşa karşılayarak çocuklarının eğitimini eğitim yılının ilk yarısında devam ettirdi.

DEPREM OLDU, MİNİBÜS SATILDI

Ancak, 6 Şubat Gaziantep-Kahramanmaraş depreminde Bekir Canpolat’ın evi zarar görünce minibüsünü sattı. Kendilerini okullarına götürüp getiren minibüsün satılmasıyla da öğrencilerden birkaçı güç koşullarda eğitimlerini sürdürmeye devam ederken, 7 kız, 14 erkek olmak üzere 21 7. sınıf öğrencisi eğitimlerine ara verdi. Bir yandan hasar gören evleri nedeniyle çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan çocuklar, diğer yandan da eğitimlerini yarıda bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

OKUL YOLU, KÖPEK DOLU

Köylerine bin 700 metre uzaklıktaki orta okul yolunda başıboş köpeklerin bulunduğunu, bunun son derece tehlikeli olduğunu belirten öğrenciler, “Birkaç arkadaşımız zorlukla da olsa eğitimlerine devam etmek istiyor ama her an köpek saldırısıyla karşı karşıyalar. Gidiş-geliş yaklaşık 4 kilometre yolu biz her gün nasıl yürüyelim. Okumak istiyoruz. Devletimiz bize servis bulsun” dedi.

EĞİTİM ÇOCUKLARIMIZIN ANAYASAL HAKKI

CHP Birecik İlçe Başkanı Avukat Sakıp Yaşar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kurucahöyük’lü öğrencilerin sorunlarını dinleyen CHP Şanlıurfa Hukuk Komisyonu Sorumlusu Avukat Ronayi Paydaş, “Anayasa’nın 42. Maddesi devletin herkese eğitim imkanı sağlamasını zorunlu kılmıştır. Burada özellikle kız çocuklarımız okumak istiyor ama her an bir köpek saldırısı nedeniyle okullarına gidemedikleri için eğitimlerini yarıda bırakıyorlar. Bu çocuklar her gün yaklaşık 3.5 kilometre nasıl yürüyüp eğitim alacaklar. Yetkililer neden bilinmez köy merkezinde değil, bin 700 metre uzaklıkta okul yapmışlar. Bunun hesabını versinler. Vermiyorlarsa çocuklarımızın eğitimi için servis sağlasınlar” dedi.