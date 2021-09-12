Okul üniforması alacaktı! Merve’den acı haber geldi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde okul üniforması almak için 4 gün önce yaşadığı köyden ilçe merkezine inen 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Merve Arık’a yolun karşısına geçerken kamyon çarpmıştı. Ağır yaralanan Merve Arık 4 gün yaşama tutunabildi, bugün yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Yatağan ilçesine 21 kilometre mesafedeki Cazkırlar Köyü’nde yaşayan ve annesi Fatma Arık ile geçen 8 Eylül’de öğle saatlerinde kızı Merve’yi okul üniforması almak için ilçe merkezine gitti.

İnönü Bulvarı’nda U.Ç. yönetimindeki 48 AD 303 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık’a çarptı. Bencik Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Arık’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 GÜN YAŞAMA TUTUNABİLDİ

Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Merve Arık, durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir’deki Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşam mücadelesi veren Merve’nin dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği haberi aileye verildi.

ACILAR AİLENİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Bu sabah kalbi duran Merve, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan anne Fatma Arık ve baba Yusuf Arık, gözyaşlarına boğuldu. Baba Arık’ın (60), 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık’ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık’ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu ortaya çıktı.

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