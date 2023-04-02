Okulda yasak aşk skandalı büyüyor! Müdür, öğretmen, veliler…

Antalya’da bir ortaokul müdürü olan S.Ö., önceki görev yeri olan okuldaki kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddiasıyla görevinden alındıktan sonra, sınıfındaki bir öğrencinin velisiyle ilişki yaşadığı iddialarıyla tekrar gündeme geldi.

Yaşanan olaylar sonrasında S.Ö.’nün eşi tarafından boşanma davası açıldı ve dilekçede, S.Ö.’nün ikinci bir veliyle de ilişki yaşadığı iddiası yer aldı. Boşanma davası dosyasında birçok delil sunulduğu belirtilirken, N.Ö. adına kayıtlı aracın S.Ö. tarafından iade edilmediği ve kayıp olduğu sebebiyle çalıntı ihbarı da yapıldığı ifade edildi.

Evli ve iki çocuk babası S.Ö. hakkında aynı okulda öğretmen olan eşi N.Ö. ve diğer öğrenci velileri şikayetçi oldu.

Ayrıca, S.Ö.’nün eşini tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edildiği ve savcılık tarafından 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği de belirtildi. Sonrasında S.Ö.’nün görev yeri değiştirilerek başka bir ilkokula gönderildiği ifade edildi. (DHA)