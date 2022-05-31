Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı

Yazan:
Alaturka Online
-

Adana’da bir ortaokula giren 2 şüpheli, okul içerisindeki demir korkulukları söküp götürdüğü sırada polisle karşılaştı. Korkulukları yere atıp kaçan şüpheliler, okulun duvarından atlamaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı.

Yayınlanma: 05:44 – 31 Mayıs 2022 Güncellenme:

Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli bisiklet ile okula geldi.

Şüpheliler yanlarında getirdikleri tornavidalar ile okulun demir korkulukları sökmeye başladı. Bu sırada okul içerisinde ses duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İHA

Şüpheliler söktükleri korkulukları götürdüğü esnada polisi görüp kaçmaya başladı. Şüpheliler çaldıkları korkulukları yere atıp kaçmaya devam etti. Okul duvarından atlamaya çalıştıkları sırada Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. (İHA)

Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı İlginizi Çekebilir Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?