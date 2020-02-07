Okullar tatil mi? 7 Şubat’ta hangi illerde kar tatili var? İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

Kar yağışıyla birlikte öğrencilerde kar tatili beklentisi artıyor. İçinde bulunduğumuz soğuk hava dalgası şimdilik hiçbir yerde kar tatili ilan ettirecek kadar etkili olamadı. Hiçbir valilikten kar tatili açıklaması gelmedi.

KAR TATİLİ BEKLENEN İLLER HANGİLERİ?

Bugün öğlen saatlerinden itibaren birçok ilde kar yağışının artması beklenirken kar tatili haberlerinin gün içinde şekilleneceği tahmin ediliyor. Bugün Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.