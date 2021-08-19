Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri ücretli mi olacak? Bakan Koca açıkladı

Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciyle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az iki defa PCR testi isteneceği duyuruldu. Yeni kararın ardından testlerin ücrete tabi olup olmayacağı tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Okullarda yüz yüze eğitimin tarihi belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Eylül’de okulların açılacağını duyurdu. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

*Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciyle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

*Aynı şekilde üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmasını talep edeceğiz.

KOCA’DAN ÜCRET AÇIKLAMASI

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra yapılacak olan testlerin ücrete tabi olup olmayacağı tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir açıklama geldi. Koca, “Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek” dedi.

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