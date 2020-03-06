Okullarda deprem yardımı tartışması

Elazığ ve Malatya depremleri sonrası Aydın Valiliği’nin başlattığı nakdi yardım kampanyasına katılanların dekontlarının Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce istenmesi tepki çekti.

Depremler sonrası Valilikçe yardım kampanyası başlatıldığı, yardımda bulunmak isteyenlerin Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına bağışlarını yatırabileceklerine ilişkin duyuru tüm okullara yayıldı.

Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman imzasıyla tüm okullara gönderilen yazıda söz konusu yardım kampanyasına yapılan yardımların dekontlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunulmak üzere Özel Büro Şubesi’ne gönderilmesi istendi.

“DEKONTLARIN NEDEN İSTENDİĞİNİ MERAK EDİYORUZ”

Dekontların fişleme amaçlı istendiğini savunan Eğitim Sen Kuşadası Temsilciliği yazılı açıklama yaparak, yazının geri çekilmesini istedi. Eğitim Sen açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazı ile yardım tutarını gösteren dekontlar istenmiştir. Bu dekontların ne amaçla istendiği ciddi bir merak konusudur. Müdürlüklerin bu konularda iktidara yaranma amaçlı bir yarış halinde olduklarını biliyoruz.

* Deprem ve sonrasında yapılan eleştiriler hala hatırımızdadır: 1999 yılından bu yana depremle mücadele için toplanan vergilerin ne için kullanıldığı bilinmemesi: Depremden sonra toplandığı iddia edilen yardımlarla açıklanan resmi rakamların birbirini tutmaması: Kızılay’ın kendisine yapılan yardımları tarikatlara aktarması ve hatta vergi kaçırmak için kullanılması.

* Bu olgular ortadayken yardım dekontlarını istemek, kurumlara güvenin sarsılmasından dolayı, beklenen yardım miktarına ulaşılmadığının itirafıdır.

“YARDIM EDEN VE ETMEYEN OLARAK FİŞLENECEK”

* Aynı zamanda OHAL sürecinde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde personeli izlemek için kurulmuş olan özel büronun OHAL bitmesine rağmen devam etmesi ve bu dekontların özel büroya istenmesi, kamu çalışanlarını ‘yardım eden ve etmeyen’ olarak fişleme amaçlı olduğunu göstermektedir.

* Aydın Valiliği’nden zorla yardım ettirme ve personel fişleme anlamına gelen bu yazısını geri çekmesini talep ediyoruz.

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