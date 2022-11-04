Okullardaki çocuklara ücretsiz yemek önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti’nin ‘devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla’ komisyona sunduğu Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bütçesi arttırım önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Plan ve Bütçe Komisyonu vekillerinin “Devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla” komisyona sunduğu 61 milyar 125 milyon TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bütçesi arttırım önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

İYİ PARTİ’NİN RÜZGAR GÜLÜ PROJESİ

İYİ Parti’nin sunduğu önerge gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

* “Yetersiz besleme, ülkemizde milyonlarca çocuğun sağlığını, zihinsel ve sosyal gelişimini tehdit etmektedir. Çocuklarımızın sağlıklı bir hayat yaşayabilmelerini sağlamak devletin asli görevidir. Çünkü beslenme; çocukların sağlığının, başarısının ve mutluluğunun ön şartıdır. Yeterli beslenme çocuklarımızı ve aileleri etkilediği kadar ülkemizin geleceğini de etkilemektedir.

* Çocukların özellikle küçük yaşlarda öğün atlaması, sağlıksız beslenmesi, yeterli besin alamaması ilerleyen yıllarda hem zihinsel hem bedensel gelişimlerini etkilemektedir. Bu nedenle; hiçbir çocuğumuzu sınıfına karnı aç girmemesi tüm çocuklarımızın sağlıklı ve ücretsiz beslenme hakkına sahip olması sosyal devletin sorumluluğudur.

* Ülkemizde 2021-2022 yılı istatistiklerine göre okul öncesi eğitime, ilkokula, ortaokulu ve liseye kayıtlı yaklaşık 16 milyon çocuk bulunmaktadır. İYİ Parti olarak; ‘Rüzgar Gülü’ adını verdiğimiz projemiz kapsamında önermekte olduğumuz bu bütçe artırımı ile 61 milyar 125 milyon TL çocuklarımızın beslenmesi ve sağlıkla büyümesini sağlayacak bir yeniliği hayata geçirmemize vesile olacaktır.”

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