Okulların kapanması gündemde mi? Fahrettin Koca konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vaka sayılarının artışı sonrası okulların kapanmasıyla ilgili iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayılarının günlük 25-30 bin aralığında seyrettiğini belirterek, “Günlük vaka sayılarının 60 bin, 70 bine sıçraması durumunda yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tablolar gündeme gelebilir” dedi.

Şener’in açıklamalarının pek çok mecrada haber olması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz.”

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