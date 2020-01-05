Okulu müdüründen skandal paylaşım

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun müdürü Cuma Ağca’dan skandal yaratan sosyal medya paylaşımları!

Kapatılan Refah Partisi’nin eski milletvekillerinden Şevki Yılmaz’ın “Karma eğitim denilen baş belası sistemden biran önce vazgeçilmeli” sözlerini paylaşan Ağca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret içeren tweet’leri de retweet etti.

SÖZCÜ’nün ulaştığı Okul Müdürü Cuma Ağca, topu çocuklarına attı; “Telefon akşamları çocuklarımın elinde oluyor. Muhtemelen onlar bunu yaptı” demekle yetindi.

“GÖREVDEN ALINMASINI İSTİYORUZ”

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Ağca’nın paylaşımlarına tepki gösterdi. “Bu nasıl bir okul müdürüdür?” diyen Kalkan, şunları söyledi: Bu ülkenin okulunda müdürlük yapıyor ama karma eğitim hakkında ‘baş belası sistem’ diye paylaşım yapma cesareti gösteriyor. Anlaşılan bu şahsı müdürlük görevi kesmiyor. Üst makamlara, “Ben buradayım, beni de yukarılara atayın” mesajı vermek için muhalefete saldırıyor. Bu kişinin görevden alınmasını istiyoruz.