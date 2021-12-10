Okuma Gözlüğünün Yerini alabilecek Mucize Damla Kullanım için Onaylandı ! Vuity !

Okuma Gözlüğünün Yerini alacak Mucize Damla Kullanım için Onaylandı ! Vuity !

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı göz damlaları milyonlarca okuma gözlüğünün yerini alabilir: Kullananlar “Kesinlikle hayat değiştirici” diyor.

Perşembe günü piyasaya sürülen yeni onaylanmış bir göz damlası, çoğunlukla 40 yaş ve üstü insanları etkileyen bir durum olan yaşa bağlı bulanık yakın görüşe sahip milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından Ekim ayında onaylanan Vuity, yakını görmekte güçlük çeken milyonlar için potansiyel olarak okuma gözlüklerinin yerini alacak.

Şirkete göre, yeni ilaç yaklaşık 15 dakika içinde etkisini gösteriyor ve her göze bir damla 6 ile 10 saat arasında daha keskin görüş sağlıyor.

İlacın test edilmesi için yapılan klinik deneyler 750 katılımcı üzerinde denendi.Katılımcılar damlayı “Kesinlikle bir hayat değiştirici” olarak nitelendiriyor.

Vuity, presbiyopi olarak da bilinen, yaşa bağlı bulanık yakın görüşü tedavi eden FDA onaylı ilk göz damlası.

Denemenin baş araştırmacısı Dr. George Waring, ilacın gözün göz bebeği boyutunu küçültmek için doğal yeteneğini kullandığını söyledi.

Vuity sözcüsü, ilacın 30 günlük tedarikinin yaklaşık 80 dolara mal olacağını ve en iyi 40 ila 55 yaş arasındaki kişilerde işe yaradığını söylüyor.

Şirket, üç aylık denemede tespit edilen yan etkilerin baş ağrısı ve kırmızı gözleri içerdiğini söyledi. Ayrıca damlanın hiçbir şekilde kalıcı bir tedavi olmadığı, gece araç kullanırken veya düşük ışık koşullarında aktiviteler gerçekleştirirken dikkatli olunmasını öneriyor. Kullanıcılar ayrıca yakın ve uzaktaki nesneler arasında odağı ayarlamakta geçici olarak zorluk yaşayabilirler.

Şu an itibariyle, ilaç sigorta kapsamında değil. Doktorlar, gözlüklerin hala daha ucuz bir alternatif olduğu için “tıbbi olarak gerekli” olmadığı için sigortanın bunu asla karşılamayacağını söylüyor.

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