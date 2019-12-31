Okumuyoruz efsanesi çöktü! Türkiye’de okuma kültürü gelişiyor





Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde kurulan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu için (OKUYAY) KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlanan "Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019" raporunu, Türkiye'de okuma kültürünü ortaya koydu. Raporda "Türkiye'nin ne kadarı okunuyor?", "Ne sıklıkla kitap okunuyor?", "Kitap satın alımındaki temel motivasyonlar", "Sosyal medya ve okuma ilişkisi", "Ailelerin okuma kültüründeki etkisi" gibi başlıklar ele alındı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kayıt Dışı'na konuk oldu ve Türkiye'nin okuma kültürü ile yayıncıların nasıl bir 2019 geçirdiğini, yeni yıldan beklentilerini anlattı…