Olay iddia! Zajc’ın ardından Beşiktaş, Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha gündemine aldı

Beşiktaş’ta 2023/2024 sezonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah Beyazlılar, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

KARTAL’A 1.90’LIK DEV

Devre arası transfer döneminde takımı 5 transferle güçlendiren Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için de çalışmalara başladı. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin formasını giyen Denis Zakaria’yı takibe aldı.

Chelsea’de satın alma opsiyonu bulunan Zakaria, İsviçre Milli Takımı’yla 45 karşılaşmaya çıkıp 3 gollük performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun Kara Kartal’ın ilgisine nasıl yanıt vereceği sezon sonunda belli olacak. Chelsea eğer opsiyonu kullanmazsa Siyah-Beyazlılar’ın bu transfer için şansı olacak.

MIHA ZAJC’I GÜNDEMİNE ALDI

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Kara Kartal, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc’ı gündemine aldı. Beşiktaş sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek olan Sloven futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Fenerbahçe’nin de Zajc ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Beşiktaş’ta Miha Zajc transferi için çalışmalar devam ederken, Siyah Beyazlılar’la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN BİR ATAK DAHA

Siyah-beyazlıların Miha Zajc dışında bonservisi Fenerbahçe’de bulunan yıldız ismi transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar…

PELKAS İÇİN DEVREYE GİRDİLER

Fenerbahçe’nin Hull City’ye kiraladığı Dimitris Pelkas, İngiliz ekibinde aradığını bulamadı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dimitris Pelkas sezon sonuna boşa düşecek. Zira Yunan futbolcunun Fenerbahçe’yle olan kontratı da son buluyor. Akşam’ın haberine göre; Dimitris Pelkas için devrede olan kulüp Beşiktaş.

Valerien Ismael’in ısrarla istediği ancak sonuçlanmayan transfer 2023-24 sezonu öncesi gerçekleşebilir. Hull City’de ritmini bulamayan Pelkas, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş’a katılıp yeniden vitrin yapmaya sıcak bakıyor.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Dimitris Pelkas transferine dair önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. Oyuncunun bonservis maliyetinin olmaması transferin önünü açıyor.

Şenol Güneş’in de onay verdiği Dimitris Pelkas’ın akıbeti merak konusu. Bu sezon Hull City ile ligde 17 maça çıkan Dimitris Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.