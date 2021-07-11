Olay röportaj! Z kuşağı ekonomiden memnun mu? Herkes nefesini tutup onları dinledi!





Yurttaş TV olarak, sokak röportajlarına devam ediyoruz. Bugünkü sokak röportajımızda geneli z kuşağı olarak adlandırılan yaş aralığındaki gençlere mikrofon uzattık ve ekonomiyi nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Z Kuşağı ve sokak röportajı arasında bir bağ olduğu bilinen bir gerçek. Z kuşağı kime oy verecek, z kuşağı iktidar hakkında ne düşünüyor, z kuşağı akp, z kuşağı chp, z kuşağı oy kullanma, z kuşağı kimi destekleyecek gibi sorular siyasetle ilgilenen herkesin aklında. İşte Z kuşağının ekonomi hakkındaki görüşleri… BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #ekonomi #zkuşağı #haber #sokakröportajları #haberizle #röportajizle #haberler #akşamhaberleri