Öldüren ihmal! Akıma kapılıp can verdi

Trabzon’da denizden çıkan 21 yaşındaki Mustafa Uzun oturduğu bankın yanındaki elektrik direğine temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Yalıncak halk plajında denize giren Hüseyin K.(19) ,Tolga K.(23) ve Evren K.(19) ile Mustafa Uzun (21) parkta bulunan bir bankta oturdular. Islak halde bankın yanında bulunan elektrik direğine temas eden Mustafa Uzun akıma kapılarak can verdi. Acı olay sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Halk plajında 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür.

– İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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