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29 Mart 2023
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Öldüren şaka: Gençlerin oyunu kanlı bitti!

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay Denizli’nin Merkezefendi İlçesi’ne bağlı Akkonak Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir apartmanın dördüncü katında yaşayan S.B. (18) kendisini ziyaret eden arkadaşı Emre Acar’a (18) pompalı tüfekle şaka yapmak istedi.

Tüfeği Acar’ın suratına doğrulttuğu sırada yanlışlıkla tetiğe basan S.B. arkadaşının yaralanmasına neden oldu.

S.B.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı durumdaki Emre Acar’ı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Acar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri cinayet mahallinde incelemelerde bulundu. S.B.  polis tarafından gözaltına alındı.

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