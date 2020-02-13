Öldürme Arzusu filminin konusu ve oyuncuları…

Öldürme Arzusu, 1972’de Brian Garfield’ın yazdığı romandan 1974’te ilk kez sinemaya uyarlanan Death Wish filminin yeniden çevrimi olarak 2018 yılında çekildi. Peki Öldürme Arzusu filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

ÖLDÜRME ARZUSU KONUSU VE OYUNCULARI

Paul Kersey başarılı bir travma cerrahıdır. Tüm hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, ağır şekilde bıçaklanmış insanları hayata döndürmeye uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden vakit bulduğunda ise ailesiyle vakit geçirmeyi sevmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Kersey için sahip olduğu bütün huzur büyük bir trajedi ile paramparça olur. Evine düzenlenen bir saldırı sonrası eşi hayatını kaybeder, kızı ise komaya girerek yaşam mücadelesi vermeye başlar. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanır ve saldırganlar için gerçek bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun ailesinin intikamını almaya kararlıdır. Yönetmenlik koltuğunda Eli Roth’un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Bruce Willis, Elisabeth Shue ve Vincent D’Onofrio gibi isimler yer alıyor. Kevin Bacon’ın başrolünde oynadığı ve benzer bir temayı işleyen Death Sentence filminin hikâyesinin de yazarı olan Brian Garfield’ın kitabından uyarlanan filmin senaryosunu Joe Carnahan yazmış.