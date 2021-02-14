Öldürülen PKK’lı 3 teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi.
Böylelikle bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, harekat sırasında SİHA’lar tarafından kaydedilen 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili görüntüleri paylaştı. DHA
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