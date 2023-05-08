Öldürülen Yeşim’in annesi: Seçmen kağıdı geldi, ömür boyu saklayacağım

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan’da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız’ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş’ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık görevlilerinin Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı, buradan da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yeşim Akbaş hayatını kaybetti.

TABANCA KOMİSERE AİT

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş’ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız’a ait olduğu belirlendi. Yıldız, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

ADLİ TIP KURUMUNDAN GELECEK SONUÇ BEKLENİYOR

Cinayet ihtimaline karşın Yıldız’ın el svapının alındığı, adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi. Ayrıca Akbaş’ın, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda; ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Yeşim Akbaş’ın cenazesi, 16 Nisan’da memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA TUTUKLANDI

Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Yıldız’ın serbest bırakılması kararına, olaydan 4 gün sonra, üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Yıldız’ın gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir’in Bayraklı ilçesinde 19 Nisan’da tekrar gözaltına alınan Doğancan Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

‘KIZIMIN HAYALLERİ VE YAPACAK İŞLERİ VARDI’

Olayla ilgili soruşturma sürerken Yeşim Akbaş’ın seçmen kağıdı, ailesinin evine geldi. Kızlarının seçmen kağıdını alan Aysun-Mustafa Akbaş çifti, duygusal anlar yaşadı. Kızından kalan seçmen kağıdının acılarını tazelediğini belirten Aysun Akbaş, “Kızımın seçmen kağıdı geldi. Yarım kalan işlerinden birinin de seçim olduğunu, seçim kağıdının gelmesiyle anladım. Çocuğumun çok sayıda hayalleri ve yapacakları işleri vardı. Baktığı hayvanları dahi öksüz kaldı. Şüpheli cezasını en ağır şekilde çeksin istiyorum. Bu seçmen kağıdını ömür boyu vitrinde saklayacağım” diye konuştu.

Mustafa Akbaş ise “Kızım 14 Nisan’da polis lojmanında katledildi. Müzikle uğraşan, sokak hayvanlarına destek olan, evinde 4’ü görme engelli 5 kedisi bulunan, Simav ve Demirci’de yaşayan insanlar için güzel işler yapan biriydi. Kızımızı öldüren vicdansızın en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi. (DHA)