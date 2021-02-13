Ölen emeklinin ailesinden bayram ikramiyesinin dörtte üçünü geri istediler

Emekli Ayşe Kasapoğlu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. 78 yaşındaki Kasapoğlu’nun ölümünden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çocuklarına skandal bir yazı yazdı. Yazıda, Ramazan Bayramı’ndan önce her emekli gibi Kasapoğlu’na ödenen 1000 TL’lik ikramiyenin 750 TL’si geri istendi. Parayı ödeyen oğul Mustafa Kasapoğlu, “Herhalde annemin yaşadığı kısmı 250 TL sayıp kalan 750 TL’yi istiyorlar. Sanırım annemin hak etmeden aldığını düşünüyorlar” dedi.

Mustafa Kasapoğlu, annesinin ikramiyeyi çektikten bir ay sonra öldüğünü belirterek, “Devlet emeklisine ettiği masrafı ister mi?” diye sordu ve ekledi: “Devletin cenaze masrafları için ölüm parası adı altında ödediği 800 TL’yi talep etmemişken, devletin fatura çıkarması zorumuza gitti. Devlet parasızlıktan nereye saracağını bilemiyor. Bu kadın ikramiyeyi aldı ve öldüyse suç mudur?”