Ölen İngiliz istihbaratının eşi Emma Winber Türkiye’den ayrıldı

Yazan:
Alaturka Online
-

James Le Mesurier’in 11 Kasım 2019 tarihinde Tophane’de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Geçtiğimi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Emma Winberg’in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier’in defnedilmesi için İngiltere’den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler.

Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg’in Londra’ya gittiği öğrenildi. (DHA)

İLGİLİ HABERJames Le Mesurier'in son görüştüğü arkadaşının ifadesi alındı!James Le Mesurier’in son görüştüğü arkadaşının ifadesi alındı!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?