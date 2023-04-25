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25 Nisan 2023
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Ölen madencinin eşi duruşmada isyan etti “Cesaretin varsa bak gözüme”

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi de yaralanmıştı.

Olayı ardından başlatılan soruşturma da adliyeye sevk edilen sanıklardan 8’i tutuklanırken, 23 kişinin de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Olayla ilgili ilk duruşma Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Adliye binasında özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatları katıldı.

AİLELER İSYAN ETTİ

Geniş güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada kimlik tespitleri yapıldıktan sonra iddianame okundu. 195 sayfalık iddianamenin okunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya sanıkların ifadeleri alınmak üzere ara verdi.

Bu sırada, tutuksuz sanıklar salondan çıkarken madenci yakınları tepki gösterdi. Patlama hayatını kaybeden madenci Deniz Baykal’ın eşi Meltem Baykal, “Hadi kaldır kafanı bak gözüme bak. Cesaretin varsa bak gözüme. 3 yetimim var. Baba baba diyor. Babasını getir. 5 dakika getir, trilyon mu istiyorsun vereyim. 5 dakika kocamı getir” diyerek isyan etti.

Bazı madenci işleri de sanıklara tepki gösterdi. Duruşma, sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

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