Ölen ölür kalan kalır – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Ölen ölür kalan kalır” başlıklı 29 Nisan 2020 tarihli köşe yazısını okumak yerine dinlemek istiyorsanız sizin için özel hazırladığımız sesli makale okuyamıyorum dinliyorum videomuz.

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.

Ölen ölür kalan kalır – Yılmaz Özdil

Türkiye’de her zaman olduğu gibi “insan” yerine “para” ağır bastı.

İnsan hayatıyla ilgili kaygılar yerine, parasal kaygılar hakim oldu.

★

Ölen ölür.

Kalan kalır.

Her zaman olduğu gibi, yine bu zihniyet kazandı.

★

Kimse doğruları duymak istemiyor.

Piyasa ne zaman açılacak, bir an önce onu duymak istiyor.

★

Şu kadar kişi ölmüş filan, kime ne…

Dükkanı ne zaman açacak, sen ondan haber ver istiyor.

★

Türkiye’de 10 milyon kişide pasaport var mesela, sadece üç milyon pasaport aktif, senede sadece bir milyon kişi Avrupa’ya gidiyor, 75 milyon kişi hayatı boyunca Edirne’den dışarı çıkmış değil…

Ama, en az 75 milyon kişi, İsveç’ten daha mükemmel sağlık sistemine sahip olduğumuzu, mağdur vatandaşımızı İsveç’ten kurtardığımızı düşünüyor.

Sözcü gazetesi bile bunu “büyük başarı” diye manşet yapıyor.

★

Türkiye’de koronadan ölen doktorların ölüm raporuna bile korona yazılmıyor.

Ama, insanlarımız samimiyetle, Türkiye’nin ölüm sayısında Almanya’dan katbekat iyi olduğuna inanıyor.

İsminin önünde profesör sıfatı taşıyan, başhekimlik, dekanlık, rektörlük kovalayan bazı arkadaşlar, yandaş televizyonlara çıkıyor, sırf şahsi ikballeri için Almanya’dan daha başarılı olduğumuzu anlatıyor.

★

Sağlık bakanımız Çin’den ilaç getirttiğimizi, stokladığımızı, bu ilaç sayesinde koronayı yendiğimizi anlatıyor.

O bahsedilen ilaç aslında Japon menşeli…

Nasıl olsa zahmet edilip merak edilmiyor, o Japon ilacını ABD, İngiltere, Fransa, Almanya niye almıyor?

İnsaniyet namına bu ülkelere bu ilacı haber versek iyi olmaz mı?

Bakın bu mucize ilaçtan haberleri olmadığı için habire ölüyorlar, jest yapıp haber versek, mübarek ramazan ayında sevaba girmiş olmaz mıyız?

★

Dünyada 185 ülkede salgın var, hamdolsun, dünyada sadece biz kontrol altına aldık.

Peki bu durumda, öbür ülkelerin Türkiye’ye başvurup “nasıl yaptığınızı bize anlatır mısınız lütfen, biz de sizin gibi başarılı olalım” demesi gerekmiyor mu?

Kıskançlıktan çatladıkları için mi sormuyorlar acaba?

Türkiye’nin başarısını anlatan, yandaş medya hariç, dünyada bir tane bilimsel makale var mı?

★

Yurtdışında altı milyon Türk vatandaşı yaşıyor, 358’i koronadan hayatını kaybetti.

Türkiye’de yedi milyon mülteci yaşıyor, hiçbirine korona dokunmadı.

Japon ilacından bile daha mucizevi değil mi?

★

Sağlık bakanımız ölüm sayılarını saklamadıklarını izah ederken, 1 Ocak’la 20 Nisan arasındaki toplam ölüm sayılarını veriyor.

Güzel ama… Türkiye’de salgın 10 Mart’ta başlamadı mı?

Sağlık bakanımız ilk koronovirüslü hastayı 10 Mart’ta açıklamadı mı?

Neden şimdi yılbaşından itibaren sayı veriyor?

Toplam sayıları gargaraya mı getiriyor, yoksa aslında Türkiye’de salgın yılbaşında mı başladı?

Yoksa yılbaşından beri var da, bize anca 10 Mart’ta mı söylediler?

★

Amaaan, geç bunları geç…

Dükkanı ne zaman açacağız, sen ondan bahset!

★

Yakın arkadaşlarımızdan bile mesaj geliyor…

“Kurcalamayın artık, batacağız, bırakın bir an önce piyasa açılsın.”

★

Sanırsın piyasayı biz kapattık iyi mi.

★

E, ne diyelim…

Kendi düşen ağlamaz.

Oldu da bitti maşallah.

Bayramdan önce açılır inşallah.

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.